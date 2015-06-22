Баранова (Ватина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ватина) Любовь Владимировна

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Место рождения

Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.07.1929

Дата смерти

22.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.06.2015
Москва, город федерального значения Москва
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