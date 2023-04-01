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Забегаев Федор Степанович

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забегаева Таисия Евгеньевна

Рождение ребёнка
07.04.1895 ст.

Дочь: Забегаева Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Забегаева Таисия Евгеньевна

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1895 ст.

Дочь: Васина-Забегаева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Васина Ксения Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: Забегаева Алевтина Федоровна

Мать ребёнка: Забегаева Таисия Евгеньевна

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.

Сын: Забегаев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Забегаева Таисия Евгеньевна

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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