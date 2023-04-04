Лоскутова Анна Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ерофей
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лоскутов Изосим Григорьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лоскутов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Соколов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович
Вострое, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно