Лоскутова Анна Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Анна Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лоскутов Изосим Григорьевич

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лоскутов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Соколов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Михайлович

Вострое, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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