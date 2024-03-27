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Ахмеджанов Атаулла

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Мать: Аиша Фахрутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахмеджанова) Асия

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзрахман

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианова (Ахмеджанова) Карима

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афифя

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеджанов Абдрахман

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ахмеджанов Летфулла

Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Смерть
1943

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