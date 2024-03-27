Ахмеджанов Атаулла
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахмеджанова) Асия
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзрахман
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дианова (Ахмеджанова) Карима
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афифя
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеджанов Абдрахман
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ахмеджанов Летфулла
Мать ребёнка: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы
Смерть
1943