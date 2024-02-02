Бежанова Елена Хусиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанова Елена Хусиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1969

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.2002

Сын: Бежанов Аслан Магометович

Отец ребёнка: Бежанов Магомет Кафеевич

Рождение ребёнка
17.04.2006

Дочь: Бежанова Даяна Магометовна

Отец ребёнка: Бежанов Магомет Кафеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бежанов Магомет Кафеевич

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