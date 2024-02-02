Бежанова Елена Хусиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1969
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.2002
Сын: Бежанов Аслан Магометович
Отец ребёнка: Бежанов Магомет Кафеевич
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бежанова Даяна Магометовна
Отец ребёнка: Бежанов Магомет Кафеевич
Бракосочетание
Неизвестно