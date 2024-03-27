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Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Место рождения

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Аминов Хасан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминева ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Аминев Лутфрахман Хабибрахманович

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Аминев Лутфулла Хабибрахманович

Мать ребёнка: Аминева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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