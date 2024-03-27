Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович
Место рожденияд.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Аминов Хасан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминева ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Аминев Зайнулла Хабибрахманович
Мать ребёнка: Аминева ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Аминев Лутфрахман Хабибрахманович
Мать ребёнка: Аминева ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аминев Лутфулла Хабибрахманович
Мать ребёнка: Аминева ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно