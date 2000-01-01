Глухов Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Пётр Тимофеевич

Глухов Пётр Тимофеевич

avatar

Место рождения

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)

Дата рождения

11.06.1855

Дата смерти

15.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1855

Отец: Глухов Тимофей Дмитриевич

Мать: Глухова Надежда Лукинична

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.1855
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close