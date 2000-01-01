Глухов Пётр Тимофеевич
Место рождения(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рождения11.06.1855
Дата смерти15.08.1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1855
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.08.1855
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)