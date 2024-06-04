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Семенов Иуда Галактионов

Место рождения

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Семенов Галактион Ларионов

Мать: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марфа Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Семенова) Евдокия Юдина

Мать ребёнка: Семенова Марфа Яковлева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Семенова) Федосья Юдина

Мать ребёнка: Семенова Марфа Яковлева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Семенов Петр Юдин

Мать ребёнка: Семенова Марфа Яковлева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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