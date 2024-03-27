Шульга Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульга Савва
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дейнеко Дарья
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкес Олита
Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Смерть
Неизвестно
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины