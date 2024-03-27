Шульга Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульга Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дейнеко Дарья

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкес Олита

Мать ребёнка: Шульга Евдокия Васильевна

с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
Смерть
Неизвестно
с. Коротковка, Орданскийс/с, Диканьский р-н, Полтавская обл Украины
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