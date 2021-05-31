Есенина Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1942
Дата смерти31.05.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Отец: Есенин Федор
Мать: Елена Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1976
Дочь: Синельщикова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Синельщиков Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельщиков Андрей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельщиков Олег Борисович
Смерть
31.05.2021