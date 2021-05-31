Есенина Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенина Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1942

Дата смерти

31.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Есенин Федор

Мать: Елена Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1976

Дочь: Синельщикова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Синельщиков Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельщиков Андрей Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельщиков Олег Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
31.05.2021
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