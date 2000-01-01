Король Федосья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Федосья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Король Дорофей Семенов

Отец ребёнка: Король Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Семен

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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