Якоб Jacob (Герр Herr) Мария Анна Якобовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Герр Herr Якоб
Мать: Герр Herr Елизавета
Рождение ребёнка
27.12.1797
Сын: Якоб Jacob Михаель Якобович
Отец ребёнка: Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.