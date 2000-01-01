Якоб Jacob (Герр Herr) Мария Анна Якобовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Jacob (Герр Herr) Мария Анна Якобовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Герр Herr Якоб

Мать: Герр Herr Елизавета

Рождение ребёнка
27.12.1797

Сын: Якоб Jacob Михаель Якобович

Отец ребёнка: Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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