Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смерти28.10.1869 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.10.1869 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 241 об. Бывший дворовый человек. 67 лет от водяной болезни.