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Матвей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

28.10.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
28.10.1869 ст.
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 241 об. Бывший дворовый человек. 67 лет от водяной болезни.
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