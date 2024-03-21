Давыденко (Репина) Яна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.2003
Дочь: Давыденко Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
13.05.2007
Сын: Давыденко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Владимирович