Давыденко (Репина) Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Репина) Яна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
20.03.2003

Дочь: Давыденко Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
13.05.2007

Сын: Давыденко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Владимирович

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