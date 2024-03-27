Шамсизиган Тохватулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1896
Отец ребёнка: Султаев Габделхай Мазитов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Султаев Габделхай Мазитов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно