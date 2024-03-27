Шамсизиган Тохватулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсизиган Тохватулла Кызы

Шамсизиган Тохватулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1896

Сын: Гарифулла Габделхай Улы

Отец ребёнка: Султаев Габделхай Мазитов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султаев Габделхай Мазитов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султаев Габделхай Мазитов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close