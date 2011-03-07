Низаев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1957

Дата смерти

07.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2011
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