Авласенко Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Самоцветова Елена Фаминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авласенко Ольга Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авласенко Карп Фомич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно