Цатурян Арсен Рубенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности