Цатурян Арсен Рубенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цатурян Арсен Рубенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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