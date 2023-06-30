Саньков Ферапонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1750 и 1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Захарова (Санькова) Ксения Ферапонтовна
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Смерть
Между 1750 и 1768