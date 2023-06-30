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Саньков Ферапонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1750 и 1768

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1718 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Захарова (Санькова) Ксения Ферапонтовна

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Смерть
Между 1750 и 1768

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