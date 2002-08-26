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Саляев Юрий Львович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

19.03.1961

Дата смерти

26.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961

Отец: Саляев Лев Викторович

Мать: Саляева Зоя Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Саляева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1983

Сын: Саляев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.2002
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: алкоголизм
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