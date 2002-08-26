Саляев Юрий Львович
Место рождения
Дата рождения19.03.1961
Дата смерти26.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1961
Отец: Саляев Лев Викторович
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Саляева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1983
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.2002
Причина смерти: алкоголизм