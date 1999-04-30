Беломытцева (Щербакова) Зоя Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1936
Дата смерти13.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Беломытцев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1992