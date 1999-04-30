Беломытцева (Щербакова) Зоя Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беломытцева (Щербакова) Зоя Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1936

Дата смерти

13.04.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Беломытцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беломытцев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беломытцев Иван Дмитриевич

Смерть
13.04.1992
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