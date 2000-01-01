Красулина Елисавета (Елизавета) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Елисавета (Елизавета) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

24.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1832

Муж: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Красулина Домника Иосифовна

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Красулин Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Красулин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Красулина Агриппина Иосифовна

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Красулин Филипп Иосифович

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Красулин Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Красулин Феодор Иосифович

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Красулина Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Красулина Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич

Смерть
24.11.1874
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