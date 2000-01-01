Красулина Елисавета (Елизавета) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти24.11.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Красулина Домника Иосифовна
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Красулин Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Красулин Николай Иосифович
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Красулина Агриппина Иосифовна
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Красулин Филипп Иосифович
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Красулин Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Красулин Феодор Иосифович
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Красулина Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Красулина Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Красулин Иосиф (Осип) Андреевич
Смерть
24.11.1874