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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чепик Карп
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захлевная Матрона Артёмова
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепик Артемон Иванов