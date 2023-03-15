? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Чепик Прохор Артемонов

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чепик Семён Артемонов

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чепик Карп

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захлевная Матрона Артёмова

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Максим Артемонов

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Макар Артемонов

Отец ребёнка: Чепик Артемон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Артемон Иванов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close