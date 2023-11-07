Головко (Позняк) Ева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко (Позняк) Ева Антоновна

Место рождения

Светоч (?) Новоселки (?) Дягелец (?)

Дата рождения

1905

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Позняк Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
10.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Светоч, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
21.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Михаил (Михась) Антонович

Смерть
1965

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