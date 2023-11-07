Головко (Позняк) Ева Антоновна
Место рожденияСветоч (?) Новоселки (?) Дягелец (?)
Дата рождения1905
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Позняк Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1924
Светоч, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
21.11.1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1945
Смерть
1965