Токарский Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1908
Дата смерти02.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарский Анатолий
Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор банка в Тулуне, Директор завода Вторчермет в Ангарске.
Рождение ребёнка
18.04.1929
Дочь: Климова (Токарская) Мария
Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна
Гадалей, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
02.02.1990
Похороны
Неизвестно