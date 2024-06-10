Токарский Савелий 25.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Токарский Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1908

Дата смерти

02.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарский Анатолий

Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор банка в Тулуне, Директор завода Вторчермет в Ангарске.
Рождение ребёнка
18.04.1929

Дочь: Климова (Токарская) Мария

Мать ребёнка: Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна

Гадалей, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
02.02.1990
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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