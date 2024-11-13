Соколова Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евгений Константинович

Смерть
Неизвестно

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