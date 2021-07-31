Лапина Наталия Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.04.1952
Дата смерти31.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1977
Дочь: Еремеева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лапин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
29.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2021