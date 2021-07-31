Лапина Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Наталия Михайловна

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Место рождения

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.04.1952

Дата смерти

31.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.12.1977

Дочь: Еремеева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лапин Владимир Владимирович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Владимир Владимирович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Владимир Владимирович

Смерть
31.07.2021
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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