Чередов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Мелания Алексеевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Чередов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно