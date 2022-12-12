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Чередов Алексей Иванов

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Место рождения

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Чередов Иван Борисов

Мать: Чередова Апросинья Дмитриевна

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Мелания Алексеевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Чередов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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