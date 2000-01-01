Шулекина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулекина Татьяна Васильевна

Шулекина Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1980

Сын: Шулекин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шулекин Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулекин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулекин Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close