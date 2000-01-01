Шулекина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1980
Сын: Шулекин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шулекин Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулекин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно