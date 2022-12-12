Мариамна Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Мартиниановна

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Место рождения

Ломы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Тимофей Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Иванович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Иванович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Лукьян Иванович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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