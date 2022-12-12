Мариамна Мартиниановна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тимофей Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Павел Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Лукьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно