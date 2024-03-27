Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы

Место рождения

с.Уразовка Краснооктябрьского рна, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

192 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил

Рождение ребёнка
25.01.192

Дочь: Соколова (Ахтямова) Асия Самуиловна

Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил

Рождение ребёнка
10.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил

Смерть
Неизвестно

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