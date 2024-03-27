Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы
Место рожденияс.Уразовка Краснооктябрьского рна, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.192
Дочь: Соколова (Ахтямова) Асия Самуиловна
Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил
Рождение ребёнка
10.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил
Смерть
Неизвестно