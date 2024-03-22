Rudiakowski Józef
Место рождения
Дата рождения06.04.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1827
Бракосочетание
22.02.1848
Жена: Rudiakowska Marianna
Супруг(-а): Marianna Rudiakowska (Lewuszewska)
Рождение ребёнка
13.01.1851
Сын: Rudiakowski Jan
Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Zapałowska Katarzyna
Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Aniela
Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna
Рождение ребёнка
01.06.1861
Сын: Rudiakowski Antoni
Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Rudiakowski Piotr
Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna