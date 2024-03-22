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Rudiakowski Józef

Место рождения

Суслы, Житомирська область

Дата рождения

06.04.1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

1851 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1857 г.р.
1861 г.р.
Около 1862 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Суслы, Житомирська область
Бракосочетание
22.02.1848

Жена: Rudiakowska Marianna

Супруг(-а): Marianna Rudiakowska (Lewuszewska)
Рождение ребёнка
13.01.1851

Сын: Rudiakowski Jan

Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna

Суслы, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Zapałowska Katarzyna

Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Aniela

Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna

Рождение ребёнка
01.06.1861

Сын: Rudiakowski Antoni

Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Rudiakowski Piotr

Мать ребёнка: Rudiakowska Marianna

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