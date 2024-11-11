Садиков Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грознова (Садикова) Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно