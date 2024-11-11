Садиков Егор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Садиков Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грознова (Садикова) Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Садиков Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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