Бакуменко Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1992
Дочь: Фоменко Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Бакуменко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1998
Дочь: Бакуменко Полина Владимировна
Отец ребёнка: Бакуменко Владимир Михайлович
Смерть
Неизвестно