Бакуменко Олеся Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакуменко Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакуменко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1992

Дочь: Фоменко Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Бакуменко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1998

Дочь: Бакуменко Полина Владимировна

Отец ребёнка: Бакуменко Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно

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