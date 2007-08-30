Белякова (Янина) Анна Фëдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Янина) Анна Фëдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Янин Фëдор

Мать: Янина Александра

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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