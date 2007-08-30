Белякова (Янина) Анна Фëдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Янин Фëдор
Мать: Янина Александра
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
01.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно