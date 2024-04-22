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Парамонов Андрей Петрович

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Место рождения

Видякинская 1-я, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

14.09.1890

Дата смерти

10.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890

Отец: Петр Петрович

Мать: Парамонова Пелагея Андреевна

Видякинская 1-я, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
14 сентября 1890 г. у крестьянской девки Пермогороского прихода д. Видякинской Пелагии Андреевны Парамоновой родился незаконнорожденный сын Андрей. Крещен 17 октября. Восприемник: "пономарский сын сей... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Парамонов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Смиренникова Елена Матвеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Парамонов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Смиренникова Елена Матвеевна

Смерть
10.02.1964
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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