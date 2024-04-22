Парамонов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1890
Дата смерти10.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890
Отец: Петр Петрович
14 сентября 1890 г. у крестьянской девки Пермогороского прихода д. Видякинской Пелагии Андреевны Парамоновой родился незаконнорожденный сын Андрей. Крещен 17 октября. Восприемник: "пономарский сын сей... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Парамонов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Смиренникова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Парамонов Борис Андреевич
Мать ребёнка: Смиренникова Елена Матвеевна
Смерть
10.02.1964