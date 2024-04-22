Тюменцев Яков Прохорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1748 и 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1750 ст.
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна
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Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Тюменцев Фаддей Яковлевич
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна
Двойняшка Вассы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно