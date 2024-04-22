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Тюменцев Яков Прохорович

Место рождения

Бобровский, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1748 и 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1750 ст.

Отец: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Мать: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1792 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Тюменцев Фаддей Яковлевич

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Афанасьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Двойняшка Вассы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменцева Прасковья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
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