Башкорт Ahmer Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Башкорт Ahmer

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AG
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно родом из деревня Тураев, поскольку Хамида Ахметова башкирка оттуда была замужем за Миннигула Мурсалимова внука Альмекея Ишметева - сооснователя Трунтаишево из Тузгано-биково (исчезнувшей дере... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Башкорт Isyakay Ahmer ulu

Мать ребёнка: не указана

Тураево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фатима Ахмерова тептярская дочь замужем за Мустаким Ильмекева?врядли сестра(переехали из Слакова)

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