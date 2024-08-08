Башкорт Ahmer
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно родом из деревня Тураев, поскольку Хамида Ахметова башкирка оттуда была замужем за Миннигула Мурсалимова внука Альмекея Ишметева - сооснователя Трунтаишево из Тузгано-биково (исчезнувшей дере... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Башкорт Isyakay Ahmer ulu
Мать ребёнка: не указана
Тураево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фатима Ахмерова тептярская дочь замужем за Мустаким Ильмекева?врядли сестра(переехали из Слакова)