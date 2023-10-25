Кожевников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пономарева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.

Сын: Кожевников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Халезина Анна Ермиловна

Уштаганка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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