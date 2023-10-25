Кожевников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1908 ст.
Сын: Кожевников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Халезина Анна Ермиловна
Уштаганка, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно