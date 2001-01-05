Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1954

Отец: Махмудов Ахматзия Ахматжан

Мать: Зинникова Манзура Зафировна

Рождение ребёнка
18.06.1979

Сын: Махмудов Идьдар Ибрагимович

Мать ребёнка: Кашапова Амина Ахтямовна

Ильдар родился здоровым, но в возрасте 3-4 лет стал полностью недееспособным.
Рождение ребёнка
02.02.1981

Дочь: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна

Мать ребёнка: Кашапова Амина Ахтямовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашапова Амина Ахтямовна

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