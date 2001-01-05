Мазмудов Ибрагим Ахматзияевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1954
Рождение ребёнка
18.06.1979
Сын: Махмудов Идьдар Ибрагимович
Мать ребёнка: Кашапова Амина Ахтямовна
Ильдар родился здоровым, но в возрасте 3-4 лет стал полностью недееспособным.
Рождение ребёнка
02.02.1981
Дочь: Ахметзянова Мадина Ибрагимовна
Мать ребёнка: Кашапова Амина Ахтямовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашапова Амина Ахтямовна