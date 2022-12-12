Витте Сергей Юльевич
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения29.06.1849
Дата смерти13.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1849
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
13.03.1915
Место жительства
По 1915