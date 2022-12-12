Витте Сергей Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитте Сергей Юльевич

Витте Сергей Юльевич

avatar

Место рождения

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

29.06.1849

Дата смерти

13.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1849
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
13.03.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close