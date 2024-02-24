Мымрин Александр Григорьевич
Место рождениядер. Мымрино-Бобровка Сарапульского района Удмуртской АССР
Дата рождения27.07.1906
Дата смерти17.05.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906
Отец: Мымрин Григорий
Мать: не указана
дер. Мымрино-Бобровка Сарапульского района Удмуртской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1932
Дочь: Свиридова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Мымрина Ксения Гавриловна
г. Ижевск
Рождение ребёнка
24.01.1939
г.Ижевск
Рождение ребёнка
28.08.1943
г.Ижевск
Рождение ребёнка
26.04.1946
Смерть
17.05.1988
г.Ижевск