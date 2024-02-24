Мымрин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМымрин Александр Григорьевич

Мымрин Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

дер. Мымрино-Бобровка Сарапульского района Удмуртской АССР

Дата рождения

27.07.1906

Дата смерти

17.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906

Отец: Мымрин Григорий

Мать: не указана

дер. Мымрино-Бобровка Сарапульского района Удмуртской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мымрина Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
30.10.1932

Дочь: Свиридова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Мымрина Ксения Гавриловна

г. Ижевск
Рождение ребёнка
24.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мымрина Ксения Гавриловна

г.Ижевск
Рождение ребёнка
28.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мымрина Ксения Гавриловна

г.Ижевск
Рождение ребёнка
26.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мымрина Ксения Гавриловна

Смерть
17.05.1988
г.Ижевск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.