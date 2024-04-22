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Древо
Место рождения
Инта
, Инта, Республика Коми
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Людмила
Ольга
Добавил:
РК
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Инта
, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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