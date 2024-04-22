Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия

Место рождения

Инта, Инта, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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