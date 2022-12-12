Кутяков Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.05.1947
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1987
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1999