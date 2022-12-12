Кутяков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутяков Сергей Владимирович

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Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.05.1947

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1987
Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1999
Ясногорск, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
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