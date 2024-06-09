Сашенко Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
Дата смерти02.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1944
Сын: Сашенков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1946
Дочь: Сашенко Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.11.1949
Дочь: Василенко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна
Смерть
02.04.1981