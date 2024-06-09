Сашенко Иван Назарович 12.06.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сашенко Иван Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

02.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1944

Сын: Сашенков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1946

Дочь: Сашенко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
10.11.1949

Дочь: Василенко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Сашенко Александра Григорьевна

Смерть
02.04.1981

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