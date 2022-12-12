Галеев Гадый Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Гадый Галеевич

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Место рождения

Багишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

04.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Багишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1930
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1930 по 1931
Ясашно-Барышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1934
Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1934 по 1941
Деушево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1941 по 1942
Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943 по 1947
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1947 по 1952
Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1952 по 1955
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1955 по 1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.06.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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