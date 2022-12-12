Харчин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харчин Иван Гаврилович

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Место рождения

Малое Андрейково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.12.1915

Дата смерти

28.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Андрейково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1915
Малое Андрейково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1945
г. Олив, Польша
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