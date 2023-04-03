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(Касымова) Васса

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

21.09.1821

Дата смерти

Между 1855 и 1861

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1821

Отец: Касимов Пётр

Мать: (Касимова) Аграфена

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1840

Муж: Мироненков ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мироненков Моисей

Отец ребёнка: Мироненков ?

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Мироненкова) Мелания

Отец ребёнка: Мироненков ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мироненков Павел

Отец ребёнка: Мироненков ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мироненков Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Мироненкова) Нимфодора

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Между 1855 и 1861

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