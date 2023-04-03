(Касымова) Васса
Место рождения
Дата рождения21.09.1821
Дата смертиМежду 1855 и 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1821
Отец: Касимов Пётр
Мать: (Касимова) Аграфена
Восприемница Казака Казмы Астраухова жена Мария.
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1840
Муж: Мироненков ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мироненков Моисей
Отец ребёнка: Мироненков ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Мироненкова) Мелания
Отец ребёнка: Мироненков ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мироненков Павел
Отец ребёнка: Мироненков ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мироненков Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Мироненкова) Нимфодора
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Между 1855 и 1861