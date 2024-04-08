Боженов Фрол Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Боженов Савелий Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ульяна Фроловна
Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Афросинья Фроловна
Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Агафья Фроловна
Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженова Анна Никифорова
Смерть
1778