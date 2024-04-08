Боженов Фрол Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженов Фрол Савельев

Боженов Фрол Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Боженов Савелий Малафеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ульяна Фроловна

Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Афросинья Фроловна

Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Агафья Фроловна

Мать ребёнка: Боженова Анна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Анна Никифорова

Смерть
1778
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close