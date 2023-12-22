Баннов Исай (младший) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннов Исай (младший) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Баннов Иван

Мать: Баннова Варвара Артемовна

Возможно 1909
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Лариса Исаевна

Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Фаня (феня) Исаевна

Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Галина Исаевна

Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Надежда Даниловна

Военная служба
Неизвестно
Вов 115 стрелковый полк 75 стрелковой дивизии
Смерть
Неизвестно
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