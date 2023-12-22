Баннов Исай (младший) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Баннов Иван
Возможно 1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Лариса Исаевна
Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Фаня (феня) Исаевна
Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Галина Исаевна
Мать ребёнка: Баннова Надежда Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вов 115 стрелковый полк 75 стрелковой дивизии
Смерть
Неизвестно